‘Dani & Flo’, versió 4.0

Feia temps que Cuatro necessitava un impuls a la franja de sobretaula per intentar parar els peus a Zapeando, que ja acumula més de tres anys d’èxits a La Sexta. A principis d’aquesta temporada ho va provar amb l’estrena d’ Hazte un selfi, però malgrat els successius canvis de format i de col·laboradors, el programa no va quallar i va acabar tancant ara fa un mes. Per al segon intent, el canal de Mediaset vol apostar sobre segur i deixarà la franja en mans de dos humoristes que en els últims anys han fet de la sobretaula el seu hàbitat natural i que sovint -tot i que no sempre- aconsegueixen connectar amb l’audiència: Dani Martínez i Florentino Fernández.

A partir d’avui, els dos presentadors tornaran a ser parella en un espai que s’emetrà cada dia a les 15.45 i que es titularà Dani & Flo. Serà la quarta vegada que el duet emprendrà un viatge televisiu en comú, gairebé set anys després del seu primer projecte, Tonterías las justas, que va ocupar la mateixa franja a la mateixa cadena entre el maig del 2010 i el juliol del 2011. Al cap d’un mes aterraven a Atresmedia per posar-se al capdavant d’Otra movida, un espai que van conduir durant un any a Neox abans d’agafar camins separats. El juliol del 2014 van iniciar una gira teatral titulada #vuelvenNOvuelven, que efectivament va culminar en el seu retorn a la televisió, de nou a Cuatro però en aquest cas en un espai de prime time, Sopa de gansos, que no va funcionar. Ara, com diu Mediaset, es produeix “el gran retrobament del 2017: Florentino Fernández, Dani Martínez i les sobretaules de Cuatro”.

El nou espai, produït per Mediapro, s’emetrà en directe -“l’estat natural” dels presentadors- i basarà els seus continguts en les notícies més destacades de l’actualitat i en continguts que s’hagin viralitzat a les xarxes. “El programa traurà cada tarda a la palestra el més rellevant del món de la política, la societat, la televisió, els esports i la cultura per sotmetre-ho a la seva inconfusible visió de l’univers”, diu Cuatro, que defineix Dani & Flo com “una curiosa barreja de titulars i trending topics filtrats pel mecanisme de comèdia” dels humoristes.

“La nostra intenció és que la gent s’ho passi bé i que s’assabenti del que està passant, de les coses que ens interessen i que són de màxima actualitat”, explica el director del programa, Miguel Ángel Jiménez. Segons Fernández, la premissa és “enriure’s de la vida i reflexionar en la bona direcció”. “Volem riure sempre amb fonament. Riure perquè sí funciona una vegada o dues, però a la tercera caus en l’absurd”, afegeix el presentador.

Un dels “elements fonamentals del xou” seran els convidats, que “cantaran, imitaran, debatran i es prestaran a intervenir en qualsevol de les ocurrències dels presentadors”. A més, el programa comptarà amb diversos col·laboradors que aportaran “el contrapunt de lògica i seny al format”, diu la cadena. De moment, aquest equip està format per María Gómez, ex de Zapeando i membre de l’equip d’Arriba España a l’emissora M80; Cristina Urgel, que va treballar a Sé lo que hicisteis i ha participat en sèries com La que se avecina ; Cristina Boscá, presentadora d’ Anda ya a Los 40 Principales; i Virginia Riezu, una monologuista que va treballar al programa de Telecinco Palomitas. De totes maneres, Cuatro ja avança que aquesta llista s’ampliarà durant les pròximes setmanes.

Per donar un impuls extra a l’arrencada, el programa d’avui es podrà veure també a FDF, Energy, Divinity i BeMad, simultàniament a l’emissió a Cuatro. Coincidint amb l’estrena de Dani & Flo, Zapeando reforça a partir d’aquesta setmana la plantilla de col·laboradors: avui s’hi incorpora Chenoa, i dimecres hi debutarà Mario Vaquerizo.