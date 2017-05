Dani Mateo i El Gran Wyoming declaren davant del jutge per l'acudit sobre el Valle de los Caídos

El Gran Wyoming i Dani Mateo han declarat aquest dimecres davant del jutge per l'acudit que van fer a 'El intermedio' sobre el Valle de los Caídos. En el programa del 10 de maig, Mateo va fer una secció en la qual es proposava explicar cinc curiositats sobre el monument franquista. Un dels aspectes en què es va fixar el col·laborador és que en aquest mausoleu, on estan enterrats Francisco Franco i José Antonio Primo de Rivera, hi ha la creu cristiana més gran del món. "Franco volia que aquella creu es veiés de lluny. Normal, perquè qui voldria veure aquesta merda de prop?", es va preguntar Mateo.

Mira aquí el vídeo que ha provocat la querella

L'expressió no va caure en gràcia a l'Associació de Defensa del Valle de los Caídos i va presentar una querella contra el presentador i el col·laborador per ofensa al sentiment religiós que va ser admesa a tràmit per l'Audiència Provincial de Madrid.

Segons ha explicat El Gran Wyoming al programa 'Al rojo vivo', una de les preguntes que li ha fet l'advocat dels demandants és si la paraula 'merda' incita a l'odi. L'humorista ha assegurat que es tracta "d'un qualificatiu que pot incitar a l'odi o no. He posat com a exemple que si dic que la pena de mort és una merda incito a la reconciliació, mentre que si algú diu que els drets humans li semblen una merda probablement inciti a l'odi".

Per la seva banda, Dani Mateo ha assegurat, també al programa de La Sexta, que "l'acudit parlava del Valle de los Caídos a nivell arquitectònic, no hi havia cap tipus d'ofensa a la creu". "Denunciar-nos a mi i a Wyoming no té cap mena de sentit perquè nosaltres només llegim un guió. Un guió que podria defensar a qualsevol lloc com si fos meu", ha explicat. Mateo ha afirmat a Antonio García Ferreras, presentador d''Al rojo vivo', que continuaran fent acudits sobre el Valle de los Caídos i Franco.