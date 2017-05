Daniel Romaní rep el premi Pica d'Estats de periodisme pels reportatges dedicats al patrimoni de Lleida publicats a l'ARA

Daniel Romaní, col·laborador de l'ARA, ha rebut avui el Premi Pica d'Estats en la categoria de premsa escrita d'informació general, atorgat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Romaní ha estat distingit amb el guardó per la sèrie publicada l'estiu passat a l'ARA sobre el patrimoni de Catalunya, concretament pels articles dedicats a monuments lleidatans, com La Seu Vella i la Suda. En els seus reportatges, Romaní feia un recorregut destacant les joies imprescindibles del territori català.

La sèrie va contar amb un total de 46 reportatges, dels quals una desena van estar dedicats a les terres de Lleida, zona amb la qual es va iniciar el recorregut. Romaní assegura que els articles sempre es van plantejar des d'una aproximació "molt vivencial" i que, en el cas de Lleida, va ser una oportunitat per donar a conèixer elements patrimonials poc explorats com els Vilars d'Arbeca o les Coves del Cogul. La bona noticia del premi ve acompanyada de l'anunci de la publicació a la tardor d'un llibre que recollirà tots els reportatges publicats a l'ARA i que es podrà comprar amb el diari. A més, aquest estiu l'ARA publicarà una nova sèrie, que apareixerà en el suplement ARA Estiu, dedicada als tresors del patrimoni català.

El Premi Pica d'Estats té una remuneració enconòmica de 38.000 euros, distribuïts en 8 categories diferents: Premsa escrita d’informació general, Premsa especialitzada en viatges i turisme, Premsa internacional, Televisió, Ràdio, Mitjans de comunicació de les Terres de Lleida, Reportatge fotogràfic i Internet. El certamen destina una dotació de 5.000 euros al set primers premis, mentre que la categoria d'internet (portals informatius multimèdia) rep 3.000 euros. Aquest any, els Premis van rebre un total de 202 treballs, 39 dels quals corresponen a premsa internacional, fet que representa el millor registre de la història del guardó pel que fa a la referència del premi internacional.

Enguany, el jurat del premis ha estat format per diferents professionals del món de la comunicació. La presidenta del jurat ha estat Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En formaran part com a vocals Santiago Costa, director de redacció del diari 'Segre'; Josep Cuní, director del programa '8 al dia' de 8 TV; Lluís Foix, periodista i analista polític de 'La Vanguardia'; Antonio Franco, assessor a la presidència del Grupo Zeta; Rafa Gimena, president a la demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Eduard Navarro, director general de Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió; Mariano Palacín, president de la Federació Espanyola de Periodistes i Escriptors de Turisme; Josep Ramon Ribé, director del diari 'La Mañana'; Mònica Terribas, directora d’'Els Matins de Catalunya Ràdio' , i actuant com a secretari Juli Alegre, director del Patronat de Turisme.