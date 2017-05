David Guzman farà un programa de literatura a Catalunya Ràdio

260x366 David Guzmán / CCMA David Guzmán / CCMA

Catalunya Ràdio tindrà un programa sobre literatura a partir del 17 de juny. David Guzman presentarà els dissabtes, d'11 a 12 de la nit, 'Ciutat maragda', un espai que "parlarà de literatura catalana i universal i aproparà els oients a llibres, autors i temes literaris", i que "interrelacionarà la literatura amb disciplines com l’art, la música o el cinema".

Segons ha avançat el director de l'emissora pública, Saül Gordillo, aquest divendres al matí durant la seva compareixença a la comissió de control parlamentari als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el programa recollirà les veus de persones vinculades al món de la literatura des de tots els àmbits, com "escriptors, professors, educadors, editors, llibreters o traductors". El programa s'acompanyarà d' activitats en biblioteques i clubs de lectura, i oferirà continguts complementaris a través d'internet.

Segons Gordillo, 'Ciutat maragda' formarà part també de la graella d'estiu de Catalunya Ràdio, i la intenció és que "quedi fixat" amb l'estrena de la nova temporada regular. A més, a partir del setembre, Guzman també es posarà al capdavant d' un altre programa de llibres a iCat, coincidint amb el retorn de l'emissora a la FM.

Aquest altre espai, titulat 'L'irradiador', oferirà continguts diferenciats de 'Ciutat maragda' i, segons explica Gordillo al seu blog, estarà dedicat a "la literatura més nòmada i alternativa amb accent en l’edició catalana independent" i "comptarà amb una hora setmanal per descobrir novel·les, contes o poemaris al costat dels seus autors".

David Guzman treballa a Catalunya Ràdio des del 2005, però fins ara no hi havia presentat cap programa. Durant nou anys va formar part de l'equip d''El cafè de la República' que presentava Joan Barril, i actualment col·labora al 'Catalunya vespre', 'El suplement' i l' 'Estat de Gràcia'. Fora de l'emissora pública, va ser subdirector del programa del 33 'L'illa del tresor' –també al costat de Barril– i ha estat vinculat també a la televisió local de Barcelona, Betevé, on actualment presenta el programa de literatura 'Rius de tinta', fa entrevistes a 'Terrícoles', col·labora al magazín 'Àrtic' i va presentar 'Qwerty'.