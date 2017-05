Deadpool protagonitzarà una sèrie d’animació per adults

Deadpool, el mercenari bocamoll nascut de la factoria Marvel, protagonitzarà una sèrie d’animació per adults, segons han informat les publicacions especialitzades. El canal nord-americà FXX ha encarregat deu episodis de les aventures del personatge, que barregen comèdia i acció. Els encarregats de l’adaptació per a la petita pantalla seran Donald Glover, que va guanyar el Globus d’Or a la millor comèdia per Atlanta, i Stephen Glover, el seu germà.

Al 2016 es va estrenar la primera protagonitzada per Deadpool, a qui va donar vida Ryan Reynolds. El film va ser un dels èxits de l’any, amb una recaptació de 647 milions de dòlars a tot el món. Actualment, la productora està treballant en una segona part.