Deslegitimant la nova ambaixadora de la Generalitat

El Govern ha obert tres noves delegacions i ha designat els anomenats ambaixadors que les han de comandar. En el cas dels països nòrdics, l'encàrrec recau sobre Francesca Guardiola, que té una llarga trajectòria en càrrecs polítics i de representació exterior. Però la majoria de diaris han preferit titular per una circumstància, diguem-ne, futbolisticofamiliar: “La germana de Pep Guardiola es converteix en 'ambaixadora' de la Generalitat”, titulava 'El País', i en línies similars, també 'El Mundo' o 'El Periódico'. Entenent que el parentiu desperta interès, el fet de posar-ho al titular aconsegueix dues coses, no sé si voluntàriament. Primer: diluir la notícia de les noves delegacions en favor d'una qüestió anecdòtica. Segon: reduir el perfil d'una professional acreditada a la seva condició de “germana de”, la qual cosa pot fer dubtar sobre si la nomenen per la seva vàlua o en tant que parentela de l'entrenador. Algunes formulacions, com la d''Economia Digital', supuren un cert menysteniment: “Puigdemont envia la germana de Guardiola a Copenhaguen d'ambaixadora”. Com qui envia de vacances, o de colònies. Fins i tot un acte administratiu aparentment asèptic es pot carregar amb el verí de la intenció.

Una fe d'errates incòmoda

I, ja que va de família, ha provocat un somriure malèfic entre els periodistes la fe d'errates que va haver d'escriure el 'New York Times', on es disculpava per haver escrit que Ivanka Trump era la dona del president Trump, en comptes de la seva filla. Podria ser una confusió qualsevol, si no fos per la col·lecció de perles que ha deixat Donald Trump sobre la seva filla i que s'han convertit en 'un tema'. Per exemple, quan va afirmar que si no fos la seva filla, hi sortiria. O quan va dir "no trobeu que està bona?", després que la noia, encara amb 16 anys, perdés un concurs de bellesa. La fe d'errates era asèptica, però ha circulat com la pólvora, com a involuntari acudit freudià.