Donald Trump també és independentista

La fórmula és vella. Agafin qualsevol personatge maligne, mesclin-hi un xic d’independentisme, agitin i ja tindran la comparació del dia. Els clàssics mai moren: el procés beu del franquisme, el nazisme, de Corea del Nord... L’últim crit, òbviament, és Donald Trump, l’home-escàndol del moment. 'El País' fa servir el concepte 'postveritat' –el terme trumpià per explicar un 'bulo' de tota la vida que ara tots els articulistes que es creuen originals fan servir.

“Les postveritats de l’independentisme”, titula en portada. Que un s’imagina una investigació exhaustiva de declaracions de líders del procés contrastades amb fets i que demostren com els inefables líders del procés manipulen. Però no. És un intent fluixet de repetir el cas Santi Vidal agafant com a més destacat unes conferències de Vicent Partal, director de Vilaweb. Que és una persona molt respectable, però no representa cap partit ni institució i, a més, segons denuncia ell mateix, les seves paraules estan manipulades. Cop fallit, però si hi mescles unes gotes de Trump, tot queda més presentable.

Un cop d’estat amb vots

L’altra comparació absurda amb el president dels EUA la trobem a 'El Mundo'. Teodoro León Gross sosté que reivindicar la sobirania fiscal “serveix per enarborar el 'Catalonia first'” –equiparat amb el lema 'America first' trumpià–, i afirma que parlar de recuperar els drets perduts el 1714 es pot demanar al clam de 'Make Catalonia Great Again'”.

Però resulta que l’independentisme no neix amb Trump. També a 'El Mundo' Jorge Esteban ens explica una elaboradíssima teoria que sostè que tot és un “cop d’estat permanent” que ve gestant el catalanisme des de després de la Transició. Com? “La seva força es basa en els vots d’una part de la població”. Ja saben que en això del procés, el perill radica en les urnes.