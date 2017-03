Dos anys d'inhabilitació? Un 'snack' per a la caverna

260x366 L’expresident de la Generalitat Artur Mas. / ACN L’expresident de la Generalitat Artur Mas. / ACN

La sentència per al judici del 9-N resulta insòlita pel que té de condemna a un acte estrictament polític. Però els diaris de Madrid l'han digerit com si fos una d'aquelles insípides galetes d'arròs que, contra el que promet la publicitat, no sadollen gota. Això d'inhabilitar Mas només dos anys quan el fiscal en demanava deu els ha deixat amb ganona.

Vegem-ho. “El TSJC condemna Mas a només dos anys d'inhabilitació pel 9-N” ('Libertad Digital', amb un 'només' punitiu que apareix també al titular d''El Español'). “Si el tribunal aprecia que Mas va incórrer en un delicte de desobediència, ¿com absoldre'l del de prevaricació, quan un i un altre constitueixen part de la mateixa seqüència factual?” (José María Albert de Paco a 'El Mundo', que publica miniarticle d'Arcadi Espada amb la mateixa tesi). De fet, la sentència explica que, efectivament, la desobediència ja implica fer una cosa sabent que no l'has de fer. Però que per ser considerat prevaricació hi hauria d'haver algun fet –com ara un lucre, per exemple– que desbordés el fet en si. I la desobediència només tenia per objecte... desobeir. 'La Razón' encara no ha pogut fer una enquesta d'aquestes ultraexprés d'NC Report, així que pregunta als seus lectors la poc innocent qüestió: “Creu que Artur Mas hauria d'allunyar-se definitivament de la política?”. Felicitats al 4,5% d'internautes que han votat que no. Allò que no guanyes al TSJC, que et sigui atorgat per la turba hiperventilada. I l''Abc' llança l'interrogant a la seva portada digital “¿Pot Mas tornar a governar a Catalunya després d'aquesta sentència?”. Però, un cop fas clic, el text no respon la qüestió, així que cal deduir que es tractava de suggerir amb el titular que, més enllà dels dos anys de pena, la inhabilitació era per a tota la vida.

La caverna: esperaven mamut i els han donat un bastonet 'light' de pipes i sèsam. L'Estat juga prudent.