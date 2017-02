Edie Falco encapçalarà el càsting del retorn de ‘Ley y orden’

Va ser la soferta -però implacable- esposa de Tony Soprano. També l’addicta infermera protagonista de Nurse Jackie. I, ara, Edie Falco es prepara per liderar el repartiment de la nova sèrie que cuina la NBC dins de la franquícia Ley y orden. Es tracta d’una sèrie limitada a vuit capítols, amb el subtítol True crime, que recrearà el cas real de Lyle i Erik Menendez, dos germans que van ser acusats, l’any 1996, d’assassinar els seus pares. Els dos van ser sentenciats a cadena perpètua, sense opció a llibertat condicional. Falco interpreta l’advocada Leslie Abramson, que es va fer càrrec de la defensa dels dos germans.

L’actriu, de fet, ja havia aparegut als anys noranta en papers menors, als inicis de la sèrie, quan ella era encara una desconeguda per al gran públic. A més dels seus rols més coneguts, ha aparegut també a Horace and Pete, de Louie CK; 30 Rock ; Oz, i Homicide: Life on the street.

Aquesta sèrie no serà l’única que s’ocuparà del cas dels germans Menendez. La cadena Lifetime també prepara un projecte similar, però en aquest cas la protagonista serà l’actriu i cantant Courtney Love.