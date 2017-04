Efectes secundaris dels cotxes connectats

Com molts lectors, aquests dies he sortit en cotxe a conèixer nous racons del nostre magnífic país, previ pagament de peatges d’autopista. I he hagut de repostar combustible diverses vegades en estacions de servei on els empleats s’esforcen a col·locar-te un bidonet d’oli o un formatge manxec amb els 30 euros de dièsel. Això m’ha fet pensar que quan els cotxes elèctrics s’imposin no canviarà només el model de negoci de les marques d’automoció, els seus concessionaris i els seus proveïdors de components. També perilla el de les benzineres, que cada vegada semblen més supermercats decorats amb sortidors de benzina que altra cosa. Alcaldes com el de San Francisco ja planifiquen com ocupar l’espai que les estacions de servei deixaran lliures als carrers. I els productes que s’hi venen hauran de trobar altres canals de distribució: per exemple, als Estats Units la meitat dels cigarrets que es venen es despatxen a les estacions de servei, i hi ha qui diu que l’èxit de la mobilitat elèctrica reduirà el grau de tabaquisme de la societat.

També he fet un tast de l’altra gran tendència en mobilitat: la conducció autònoma. Ens diuen que els cotxes sense conductor encara trigaran cinc anys a arribar, però amb la tecnologia dels models actuals ja podem fer-nos una idea de com seran. Reconec que em va costar atrevir-m’hi, però quan vaig activar el control de creuer adaptatiu del totterreny Edge que Ford em va cedir per provar-lo, ja no vaig haver de tocar el pedal de l’accelerador en cap punt de l’AP-7 entre les Garrigues i el peatge de Martorell: el cotxe s’adapta automàticament a la velocitat dels que l’envolten. Quan els cotxes siguin del tot autònoms no caldran semàfors a les cruïlles perquè els vehicles se cediran el pas entre ells. Millorarà la fluïdesa del trànsit i ja no moriran 1,2 milions de persones cada any en accidents de circulació. Però els organismes de trasplantaments s’hauran d’espavilar per substituir els òrgans sans que deixaran d’arribar-los per aquesta malaurada via.