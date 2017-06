RTVE i ‘El País’, reconeguts amb el premi Salvador de Madariaga

Elena Ochoa i Nuria Sans -presentadores d’ Europa 2017 de TVE i Europa abierta de Radio Exterior de RTVE, respectivament- i Claudi Pérez, corresponsal d’ El País a Brussel·les, han sigut distingits amb el premi Salvador de Madariaga de periodisme, segons va informar ahir l’Associació de Periodistes Europeus, entitat que promou els guardons. Els premis, que s’entregaran el 15 de juny a Santander, es concedeixen anualment en tres modalitats: premsa escrita, ràdio i televisió.

En la categoria de premsa escrita, el jurat ha seleccionat Claudi Pérez per “la seva capacitat per explicar les completes claus europees”. En l’àmbit televisiu, la guanyadora ha sigut Elena Ochoa, de qui el jurat ha destacat la seva tasca com a directora de l’espai Europa 2017, que s’emet cada divendres al Canal 24 Horas. Ochoa ha sigut seleccionada per la “seva àmplia trajectòria i el seu rigor professional a l’hora d’acostar als espectadors l’actualitat i la realitat europees”. Per la seva banda, Nuria Sans ha sigut premiada “pel seu esforç a l’hora d’explicar l’actualitat diària des d’una perspectiva europea”.