Ellen DeGeneres, la més ben pagada de la televisió dels EUA

En una televisió tan competitiva com la nord-americana, Ellen DeGeneres ha aconseguit coronar-se com la reina catòdica. Variety va fer pública ahir la llista dels presentadors i actors i actrius més ben pagats dels Estats Units, que encapçala la humorista gràcies a un sou anual de 50 milions de dòlars.

En l’àmbit de les sèries els sous més alts es troben en el gènere de la comèdia. Els cinc actors principals de The big bang theory -Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar i Jim Parsons- ocupen les primeres posicions del rànquing amb un sou de 900.000 dòlars per episodi. La sorpresa, però, es troba en el rànquing d’intèrprets de drama. En primera posició hi ha Robert De Niro, que cobra 775.000 dòlars per capítol pel projecte -encara sense títol- que David O. Russell està preparant per a Amazon. Emilia Clarke, Kit Harington i Peter Dinklage, de Joc de trons, perceben 500.000 dòlars per episodi.