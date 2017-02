Empar Marco preveu que la nova CVMC comenci a emetre abans de mig any

260x366 Empar Marco / ACN Empar Marco / ACN

La periodista Empar Marco, que dijous va ser escollida directora general de la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), preveu iniciar “en un termini no superior a 6 mesos” una programació bàsica en almenys algun dels mitjans. El seu projecte, escollit pel Consell Rector de la CVMC, consta, en un inici, d’ un canal de televisió, dos de ràdio i una web i proposa una estructura transversal, adequada al concepte de l’empresa, “innovadora, creativa i sostenible”.

La nova CVMC buscarà sinergies per fer compatibles els llenguatges específics de cada mitjà amb equips professionals especialitzats, que comparteixin totes les àrees, les tècniques i la producció, des del respecte al pluralisme i la independència informativa. La intenció és que hi hagi una redacció única per a tots els mitjans, que estarà ubicada a l’edifici històric de la Ràdiotelevisió Valenciana, a Burjassot, i que comptarà amb delegacions territorials a Alacant i a Castelló de la Plana.

En relació amb la plantilla, sense especificar xifres concretes, el projecte remarca que s’adapta a les circumstàncies pressupostàries, “tant pel que fa a l’estructura que proposa com a la plantilla que convoca”. Així mateix, la nova directora general afegeix que s’incideix en un model de gestió publicitària adaptada a l’economia local, amb un sistema de control, d’avaluació i de transparència de la gestió.

Segons ha explicat Marco a l'ACN, el projecte garanteix “un ampli relat informatiu al servei dels valencians i valencianes”, tant en les notícies diàries com en els programes dedicats a la informació, i proposa que l’ecosistema de comunicació valencià que s’intenta empentar integri el sector audiovisual “no sols com a productor de continguts, sinó també vinculat al repte de fabricar nous formats”.

En aquest sentit, es proposa un departament específic d’investigació en innovació i que també estarà connectat a les universitats, als centres de recerca i als àmbits de l’educació i la cultura. Aquesta vinculació inclou la xarxa de mitjans locals i comarcals, amb qui es vol mantenir una estratègia de col·laboració tant per produir informatius com obres audiovisuals.

La creació d’un club infantil i l’elaboració de programes audiovisuals amb complicitat del món educatiu són altres dels projectes que la nova CVMC planteja per estimular el sentiment de pertinença i d’identificació dels més petits i dels joves amb els mitjans públics.

La major part de la producció dels programes d’entreteniment i ficció es confien a la indústria audiovisual valenciana, que haurà d’assumir els valors socials i ètics que vol transmetre la CVMC, “ descartar programes que denigren les persones i posar-se al servei dels continguts que han d’omplir les diverses finestres" que obre la CVMC.

En les línies estratègiques de de la programació es cuida especialment la cultura en totes les seves facetes: la música, el teatre i les expressions festives pròpies de la cultura popular. També proposa fórmules d’aliança i col·laboració amb altres mitjans públics.