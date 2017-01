‘Empire’ tindrà una nova temporada i un ‘spin-off’

Lee Daniels, un dels creadors d’ Empire -juntament amb Danny Strong-, ha confirmat que s ’està preparant un spin-off de la sèrie. “N’estem parlant a fons i estem analitzant totes aquestes idees per donar-li forma. Però puc dir oficialment que tindrem un spin-off ”, ha revelat Daniels al portal The Hollywood Reporter. De moment, però, no ha precisat en quin dels personatges se centrarà aquesta nova producció, ni quan està previst que s’estreni.

En canvi, sí que hi ha més concrecions sobre la nova temporada d’ Empire, la quarta, que va rebre el vistiplau de la cadena Fox la setmana passada. Segons el portal Variety, aquesta nova entrega, que s’emetrà durant el proper curs televisiu, constarà de 18 episodis, igual que les tres anteriors.

La sèrie es troba ara a la meitat de la tercera temporada: els nou primers capítols es van emetre abans de Nadal i a partir del 22 de març es podran veure els nou restants. A Espanya la sèrie s’emet a través de Fox Life.