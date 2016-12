Errejonisme o el diluvi, als dos principals diaris d'Espanya

260x366 Íñigo Errejón. / J.J. GUILLEN / EFE Íñigo Errejón. / J.J. GUILLEN / EFE

El primer assalt entre Pablo 'Alcampo' Iglesias i Kid Errejón, pesos ploma, s'ha saldat amb una victòria ajustadíssima del primer. I així ho reconeixen la majoria de portades: “Iglesias guanya per la mínima” ('El Periódico'), “Iglesias guanya a Errejón el duel previ al congrés, però per molt poc” ('La Vanguardia') i “Iglesias guanya per la mínima a Errejón i trenca Podem” ('La Razón'). En canvi, els dos principals diaris espanyols no estan disposats a concedir-li al púgil lila la victòria així com així, de manera que han retorçat els titulars fins que expressen exactament el contrari. 'El Mundo', per exemple, posava “Iglesias fracassa en el seu intent de laminar Errejón”. I és veritat que el marge estret amb què s'ha imposat l'obliga a ser més integrador, però l'interessant aquí és que se li nega, ja des del primer titular, que és el de la portada, la victòria objectiva que ha obtingut. 'El País' encara balla més el twist obrint la primera pàgina amb “Errejón surt reforçat del seu primer duel amb Iglesias”, titular en el qual se suggereix una victòria que no ha passat.

La diferència



Entenc que el director del 'Diari de Girona' es vegi en un atzucac en haver d'escriure sobre la mort d'un dels columnistes veterans del seu mitjà, Alfons Quintà, després que aquest matés la seva dona amb una escopeta i se suïcidés amb la mateixa arma. Però, de l'elegia que li dedica, la frase “eren un matrimoni molt unit” em sembla especialment desafortunada. Una cosa és la unió i l'altra, ben diferent, la dependència. La confusió entre totes dues coses nia en la base de molta violència masclista.

'Cataluña nos roba'

Titular a la web d'El País. “Barcelona 'roba' un pessic de 40 milions a la grossa madrilenya”. Ah, el subconscient, com revela els marcs mentals imperants...!