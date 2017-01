'Espejo público' posa música de 'Twin Peaks' per parlar de Marta del Castillo

Aquest mes es compliran vuit anys de la desaparició de Marta del Castillo, la jove sevillana que va ser assassinada pel seu exnòvio. Després de tot aquest temps, el seu cos encara no ha aparegut i la família continua buscant-lo.

Aquesta setmana, el programa d'Antena 3 'Espejo público' va explicar que un nou informe judicial assenyalava un altre possible lloc on podria ser el cadàver de la noia. Per acompanyar la informació, però, el magazín va utilitzar la sintonia de la sèrie 'Twin Peaks', que gira al voltant de la investigació de l'assassinat d'una jove.

No ha sido una alucinación. Esta mañana en "Espejo público" se anunciaba una información sobre Marta del Castillo con música de "Twin Peaks" pic.twitter.com/JOvBSGvfyF — Alberto González (@queridoantonio) 10 de gener de 2017

En concret, la música formava part d'un petit vídeo d'avançament de continguts en què apareixia una fotografia de Marta del Castillo i el text "vuit anys després seguim sense saber on és".