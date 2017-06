Estirant el fil de l'anticatalanisme a la premsa (2)

260x366 Diners Diners

Segueixo desgranant paral·lelismes entre la premsa espanyolista dels anys 30 i l'actual. Gràcies al llibre 'Història de l'anticatalanisme', del professor Josep Maria Figueres, trobo aquesta perla. És un article de J. Carner i Germà, on criticava l''Abc', aparegut a 'La Nació Catalana' el 23 de juny del 1934: "L''Abc' diu que el nostre problema és d'economia. El d'ells sí que és d'economia! El que ells veuen, i per això fan el valent i despisten, és que si Catalunya se separa se'ls haurà acabat l'arròs. Solament hem de pensar, i això ells s'ho callen –poseu-vos en lloc seu–, que cada any Catalunya paga a Espanya amb més de 1.000 milions i el govern de Madrid ens retorna molt poc per a despeses. Aquesta milionada és la clau de tot el romanço de la premsa madrilenya". Només caldria canviar la xifra –ja no són 1.000 milions, sinó 2.662.176 milions (de pessetes)– perquè l'article seguís sent vigent. El diari s'exclama cada cop que Catalunya ha de recórrer al FLA però, ai las, mai explica quines són les causes que fan anar el país curt de caixa.

A l'ofec econòmic, s'hi suma l'altre greuge, que és l'ofensa perpètua a la cultura pròpia. Un retall d'aquella època del l''Abc' –publicat quan Barcelona acollia una fira del llibre– regalava un passatge com aquest: "Les versions catalanes dels clàssics universals, la ciència en català, la filosofia en català, el conjunt de tot això, el que s'escriu en un idioma canviat pels designis i exclusivament per a uns quants catalans, de dos a cinc mil, segons el càlcul més optimista, no és ni vol ser cultura".

Després d'analitzar els paral·lelismes d'aleshores amb el temps present, a l'última part de l'article intentaré traçar una certa perspectiva de futur, a partir de com gestionava el diari les parts més 'calentes' del conflicte.