Ewan McGregor es desdobla a la tercera temporada de ‘Fargo’

Ewan McGregor va tenir doble feina durant el rodatge de la tercera temporada de Fargo. L’actor escocès hi interpreta els dos personatges principals, els bessons Emmit i Ray Stussy, dos homes de perfils oposats i que des de fa temps mantenen una rivalitat que serà el motor dels nous episodis, marcats, esclar, per l’humor negre, la intriga i els paisatges nevats de Minnesota que caracteritzen la sèrie. El primer d’aquests capítols s’estrena demà als Estats Units, i dijous a les 22.20 h arribarà a Movistar Series Xtra.

L’Emmit és la viva imatge del Somni Americà, un empresari fet a si mateix que s’ha autoproclamat “rei dels aparcaments de Minnesota” després d’haver esdevingut el propietari de la principal xarxa de pàrquings de l’estat. El Ray, en canvi, es dedica a supervisar el comportament de presos en llibertat condicional, una feina que detesta i que fa que dia a dia creixi la rancúnia que sent cap al seu germà, a qui culpa del seu fracàs personal i professional. L’animadversió entre els dos bessons els portarà a cometre petits robatoris aparentment sense importància però que acabaran desembocant en relacions amb la màfia, timbes il·legals i assassinats.

L’encarregada de resseguir el seu rastre criminal serà Gloria Burgle, la xèrif d’Eden Valley, un poble que compta amb un miler d’habitants, si arriba, on mai no hi passa res però que ara es convertirà en l’escenari de la tragèdia d’aquesta nova entrega de la sèrie. Carrie Coon ( The leftovers ) es posarà a la pell d’aquesta mare acabada de divorciar que se sent incòmoda en un món en què les relacions personals es desenvolupen a través de pantalles i teclats. I és que, després de traslladar-se fins a l’any 1979, en la segona temporada, ara la sèrie torna al segle XXI: la trama se situa al desembre del 2010, és a dir, quatre anys després dels fets de la temporada inicial.

Malgrat aquesta proximitat temporal, tots els personatges de la tercera etapa són nous. Ara bé, el creador de la ficció, Noah Hawley, no descarta que algun dels individus que participen en els nous capítols pugui tenir algun lligam amb persones que havien aparegut anteriorment a la sèrie. Entre les incorporacions hi ha V.M. Vargas (David Thewlis), un home solitari, misteriós i maquiavèl·lic que portarà males notícies a l’Emmit. Un altre personatge destacat és Nikki Swango (Elizabeth Winstead), una fanàtica del bridge que sempre està maquinant algun pla retorçat i que actualment està en llibertat condicional i, per tant, sota el control del Ray. Jim Gaffigan, per la seva banda, interpreta l’ajudant de la xèrif, i Thomas Mann es converteix en un escriptor de ciència-ficció.

Estrenada l’abril del 2014, Fargo va portar a la televisió el món que els germans Joel i Ethan Coen -que són productors executius de la sèrie- havien creat el 1996 a la pel·lícula del mateix títol. Tot i que les trames i els personatges són nous, la sèrie recrea el mateix ambient fred de l’Amèrica profunda i adopta una temàtica, una estructura i un to de comèdia negra molt similars als del film. Després d’una primera temporada aplaudida per la crítica i guanyadora de l’Emmy i el Globus d’Or a la millor minisèrie, entre altres premis, la segona entrega, emesa la tardor del 2015, va ser encara més ben valorada, per bé que l’audiència i els premis van anar a la baixa. La tercera temporada, que com les anteriors tindrà deu capítols, arriba després d’una pausa de més d’un any.