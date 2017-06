Exclusiva: les bandes que tocaran al Caverna Sound Festival

260x366 Pep Guardiola / Efe Pep Guardiola / Efe

Havent llegit els altament adjectivats editorials de la premsa de Madrid, em veig amb cor de detallar-los el cartell del proper Caverna Sound Festival.

A l'escenari 'El Mundo', per exemple, hi tocaran Demagogo independentista, Infamia política, Fanfarrona actitud i Senda de la legalidad. En acabar la nit, Desmesura oferirà un 'DJ set'.

'La Razón' –que ha enllestit l'escenari a última hora per certs problemes legals del seu ja exconseller delegat– compta amb l'escenari més nodrit. En una rastellera d'actuacions ràpides, s'hi podrà veure (agafin aire, que l'editorial venia carregada): Camino de no retorno, Embestida contra la democracia, Frente secesionista, Acto de fuerza, Casta separatista, Desprecio por la verdad, Atentado a la inteligencia, Sin rubor ni pudor, Discurso extremista y conspiranoico, Sectores fanatizados, Movimiento mentiroso, Despótico como pocos, Deriva declinante, Absolutistas de la secesión, Inmoral y desalmado, Aquelarres a sus puertas i, per tancar la nit després d'aquesta orgia punk, els Pulso sedicioso.

'El País', per part seva, ofereix una selecció de bandes més emmarcades en l'electrònica dura: obriran els Enésima escenificación, que deixaran pas als Deriva adoptada, Descalificación grosera, Carente de fundamento i Infantilismo democrático. Uns repetidors habitual del festival –els Shellac del Caverna Sound– tancaran la vetllada: Espiral de odio.

Per als amants del 'metal', el millor escenari és el de 'Libertad digital', on es podrà gaudir dels recitals d'Absoluta impunidad, Hechos consumados, Violencia contra el discrepante, Enorme imprudencia, Principal acicate i Proceso liberticida. El col·lectiu Movimiento totalitario de cleptómanos y antisistema presentarà el seu nou poemari.

Birres a tres euros, gintònics a sis. No se serveix ratafia.