Exigeixen que TVE torni a penjar els vídeos de la gala Drag Queen

El consell d’informatius de RTVE.es denuncia que diversos responsables de la web de la corporació van ordenar retirar dos vídeos de la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria -un esdeveniment que s’havia emès dilluns en directe per La 2- i una fotografia del guanyador que s’havia inclòs en una galeria d’imatges sobre la celebració del Carnaval a tot el món.

La gala va ser polèmica perquè l’espectacle guanyador utilitzava iconografia catòlica, però segons el consell d’informatius -un organisme format per treballadors dels mitjans públics per vetllar per la qualitat de la informació- el fet que s’hagi ordenat despenjar aquests continguts -i en un cas, fins i tot, esborrar-lo del servidor- constitueix “un fet molt preocupant”, ja que és “ un intent de censura a posteriori per intentar controlar la repercussió d’un contingut”.

Per això, el consell “ exigeix que es tornin a publicar immediatament” els dos vídeos i la fotografia, amb l’objectiu de “pal·liar el dany que ja s’està provocant a la imatge” de RTVE. L’organisme assegura que ha demanat explicacions a tres responsables del portal, però que “lamentablement” no ha rebut resposta.