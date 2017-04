Fernández Díaz i De Alfonso ho neguen tot i quatre claus més del dia

1.

Fernández Díaz es presenta com a "víctima" d'una "conspiració" i nega haver dit que la fiscalia "afina". L'exministre compareix per primera vegada, després de l'excap d'Antifrau. De Alfonso diu que no és "membre" de l'operació Catalunya: "Si ha existit, en tot cas en soc víctima". L'exdirector de l'Oficina Antifrau s'ha dedicat a insinuar, com ja va fer al Parlament, que té informació d'altres partits polítics però que no vol fer "soroll".

2.

Comissió Montserrat: l'equip de Margallo per desactivar el procés a l'exterior. L'exministre va crear un grup d'anàlisi per abordar el procés durant la seva etapa a la cartera d'Exteriors.

3.

Aznar: "El 2002 Pujol em va dir que ja no acceptaven el pacte constitucional, i mira on són ara, arrasats per ERC". L'expresident del govern espanyol ha participat al programa de Bertín Osborne i ha recordat com ETA va intentar matar-lo tres vegades, una amb un míssil contra el seu avió.

4.

Rússia veta la condemna de l’ONU a l’atac químic a Síria. Trump acusa Al-Assad, sense demanar-ne la dimissió, i no descarta una acció unilateral.

5.

El Barça esmola les eines abans d’Europa. L’equip de Luis Enrique gaudeix contra un Sevilla deprimit (3-0), uneix al bon joc l’efectivitat necessària i manté la pressió sobre el Reial Madrid.