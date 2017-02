'Fleabag' arriba a Amazon i 'You me her' a Netflix

Amazon amplia avui el seu catàleg de ficció amb l’estrena a Espanya de Fleabag, una comèdia sobre una noia amargada que intenta adaptar-se a la vida moderna de Londres. Escrita i protagonitzada per l’actriu britànica Phoebe Waller-Bridge, la ficció, de sis capítols, es basa en un monòleg teatral que va signar ella mateixa. Avui mateix Amazon també estrena, a tot el món, la segona temporada de The man in the high castle, que es planteja com seria avui el món si Alemanya i el Japó haguessin guanyat la Segona Guerra Mundial.

D’altra banda, Netflix porta avui a l’Estat la primera temporada de You me her, una comèdia sobre un matrimoni que aconsegueix sortir de la rutina incorporant una tercera persona a la seva relació. Protagonitzada per Priscilla Faia, Greg Poehler i Rachel Blanchard, la sèrie ja té a punt una segona temporada -que s’estrena aquest mes als Estats Units- i prepara la tercera.