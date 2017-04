‘Fora de sèrie’ inicia la seva segona temporada

L’espai d’entrevistes Fora de sèrie torna avui a la graella de TV3, després d’haver canviat el seu dia d’emissió als diumenges. La segona temporada s’iniciarà amb la conversa entre Pere Escobar, que durant anys va ser presentador de Gol a gol, i Xavi Hernández, excapità del FC Barcelona.

El periodista viatja fins a Qatar, on viu el futbolista des de fa un any i mig, per parlar, entre altres temes, de la situació social i laboral al país i el xoc de cultures.

Audiència per sobre de la mitjana

La primera temporada del programa es va saldar amb un 14% de share, una xifra per sobre de la mitjana global de la cadena. Els nous episodis seguiran durant una hora, en la qual primer s’explica el perfil del presentador i el seu pas per TV3 i després es mostra l’entrevista.

La cadena ha avançat poca cosa sobre les parelles que es podran veure en aquesta nova tanda d’episodis, tot i que sí que ha donat a conèixer alguns dels comunicadors implicats, com Gemma Nierga, Sílvia Cóppulo o Toni Soler.