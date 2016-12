'Fora de sèrie' tornarà la primavera de l'any vinent

' Fora de sèrie' comença un parèntesi fins a la primavera. El programa d'entrevistes de TV3, que està encapçalat a cada entrega per un expresentador diferent de la cadena, atura les seves emissions després de 10 capítols. Per acomiadar aquesta primera fornada d'entrevistes el programa ha preparat un recull dels moments més comentats a les xarxes socials. Aquesta entrega especial reuneix instants com quan Gerard Piqué va explicar com va conèixer Shakira, quan Pedro J. Ramírez parla del seu vídeo sexual amb Josep Cuní i quan Júlia Otero comenta amb Anna Gabriel la qüestió dels impostos. El recull dels millors moments es pot veure a través de la web de TV3.

El programa tornarà amb nous entrevistadors i entrevistats a partir de la primavera de l'any vinent. La primera remesa del 'Fora de sèrie' ha obtingut, de mitjana, 361.000 espectadors i un 13,7% de quota de pantalla.