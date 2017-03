Forocoches s'atribueix la victòria d'Antonio 'El Tekila' a 'Got Talent'

El programa 'Got talent' va coronar el passat dimarts 22 de març a Antonio 'El Tekila' com el guanyador de la segona edició. El triomfador, un ballarí contorsionista d'estil rockabilly, va ser elegit per votació popular a través de la web del canal. La victòria no està exempta de polèmica: diferents converses (fils) de Forocoches, el foro d'internet més potent de l'estat, van estar demanant la votació en massa per l'artista per contradir l'opinió de Risto Mejide, un dels membres del jurat. Després del resultat, diferents usuaris del foro d'internet s'han felicitat per haver aconseguit el seu objectiu, segons informa la web Vertele.

De fet, just abans de conèixer el nom del guanyador, el publicista va abandonar el plató per demostrar el seu descontent per l'elecció del públic. Antonio El Tekila va guanyar amb 33.179 vots (26,05%), seguit de Samuel Martí, que va aconseguir 25.627 vots (un 20,12%) i Progenyx, amb 13.860 vots (el 10,88%). Ahir el publicista demanava al seu compte de Twitter que s'impugni el resultat si es demostra que hi va haver trampes en la victòria del ballarí.

L'escàndol sobre el possible trucatge de la votació, ha obligat a Telecinco ha desmentir qualsevol anomalia en el servei informàtic. En un tuit publicat al perfil de Twitter de Mediaset ha assegurat que no es va detectar cap comportament estrany i que el sistema pot identificar quan els usuaris estàn intentant fer votacions massives. A més, han explicat que només es comptabilitzen cinc votacions per a cada possible adreça IP, la numeració que identifica un dispositiu connectat a la xarxa.