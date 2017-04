Fox News acomiada Bill O'Reilly per denuncies d'assetjament sexual

Bill O'Reilly, uns dels presentadors i comentaristes polítics més populars del canal Fox News, ha estat acomiadat arran de diverses demandes per assetjament sexual en contra ell. El grup mediàtic 21st Century Fox, matriu de Fox News, va anunciar ahir que “després d'un anàlisi minuciós i curós de les denuncies” la cadena i Bill O'Reilly s'havien posat d'acord perquè el comentarista conservador no tornés al canal. El presentador estava al capdavant de 'The O'Reilly Factor', el programa amb més audiència de la televisió per cable dels Estats Units durant el 2016.

La renuncia de O'Reilly arriba després que diferents mitjans revelessin a principis d'abril que, des de 2002, el presentador i 21st Century Fox havien pagat fins a 13 milions de dòlars a cinc dones per a que no prosseguissin amb els litigis per assajament. Arrel de l'escàndol, mig centenar de companyies, entre elles Mercedes-Benz, Hyundai o BMW, van decidir retirar la seva publicitat del programa. Tant el presentador com el canal van defensar sempre que las acusacions eren falses però van acceptar pagar una suma de sis xifres a una demandant a canvi del seu silenci i no portar el cas a la Justícia, segons va publicar el New York Times en el seu moment.

Durant les darreres setmanes grups d'activistes com l' Organització Nacional per a les Dones (NOW, per les seves sigles en anglès) han estat reclamant a la companyia que acomiadés el presentador per un cas que "forma part d'una cultura més amplia que requereix una investigació immediata i independent”, segons informa l'agència EFE.

En un comunicat, O'Reilly ha comentat la seva marxa assegurant que “és descoratjador” haver d'abandonar la cadena per “acusacions totalment infundades”. Ha recordat que durant els darrers vint anys ha estat “molt orgullós de liderar un dels programes més exitosos de la historia” que ha contribuït a fer de Fox “una de les cadenes informatives més influents”.

Aquest no és el primer escàndol d'aquest tipus en el qual es veu involucrada la cadena. Fa menys d'un any, el president de la cadena, Roger Ailes, va renunciar al seu càrrec després que una expresentadora de Fox News, Gretchen Carlson, el denunciés per assetjament. En la investigació interna duta a terme pel grup de comunicació, va haver-hi més dones que es van referir al seu comportament inadequat.