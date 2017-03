Gabilondo veu necessari regular les ràdios i televisions a Espanya

Iñaki Gabilondo va defensar ahir l’existència d’organismes de regulació dels mitjans audiovisuals, durant la seva participació en el Fòrum de la Comunicació, organitzat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El periodista va afirmar que, tot i que per norma general recela de les intromissions, la incapacitat d’alguns mitjans i professionals per establir limitacions l’ha dut a creure en la conveniència d’aquests ens. “Com a concepte, no em desagrada que existeixin organismes de regulació”, va afirmar en una intervenció en la qual també va reclamar un periodisme compromès amb una societat cada cop més complexa.

En la seva opinió, l’allau d’informació que reben els ciutadans fa més necessària que mai la figura del periodista que “assenyali on som”. En aquest sentit, va voler remarcar que, “si la gent no coneix la realitat, el resultat és que puja Donald Trump, a cavall d’aquesta realitat plena de bengales, perquè les idees simples tenen més facilitat per implantar-se”. Tot i la crisi que experimenta la professió, el periodista va acabar amb un missatge de confiança i esperança pel que fa al seu futur.