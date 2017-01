Gabilondo torna a #0 amb noves entregues de ‘Cuando ya no esté’

Les preguntes sobre el futur d’ Iñaki Gabilondo tornaran a tenir resposta a partir d’avui a les deu de la nit. #0, el canal de la plataforma de pagament de Movistar+, acull noves entregues de Cuando ya no esté, el programa en què el periodista planteja hipotètics escenaris sobre com serà el món d’aquí 25 anys. En el capítol d’avui, Gabilondo entrevistarà l’historiador i escriptor israelià Yuval Noah Harari, que és autor del llibre Sàpiens. Breu història de la humanitat, per saber si ens enfrontem a un destí posthumà. A més, el programa analitzarà la bioimpressió a través de converses amb diversos experts d’aquesta tècnica.

D’altra banda, l’humorista Joaquín Reyes se sumarà a la graella de #0 amb un nou programa. Segons informava ahir el portal Vertele, Reyes encapçalarà un espai sobre la història que plantejarà diversos jocs i que actualment s’està preparant. D’aquesta manera, l’humorista s’afegeix a altres presentadors i comunicadors que han fet el salt a la plataforma de pagament, com el mateix Iñaki Gabilondo, Andreu Buenafuente, Raquel Sánchez Silva i Jon Sistiaga.