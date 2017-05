De tertulià a "El Chiringuito" a la presó: la caiguda de François Gallardo

La Secció 2 de l' Audiència de Barcelona ha ordenat l'ingrés a la presó provisional i sense fiança de l'ex tertulià del programa "El Chiringuito de jugones" François Gallardo. Després d'haver-se fet conegut al programat presentat per Josep Pedrerol, on Gallardo va anunciar que Luis Suárez fitxaria pel Madrid o Messi abandonaria el Barça, aquest no va fer acte de presència a un judici on era acusat d'un delicte d'estafa continuada. De fet, segons fonts properes al cas, aquesta era la segona vegada que Gallardo no feia acte de presència, fet que ha comportat que sigui declarat en "busca i captura".

La Fiscalia demana quatre anys de presó i multa de 6.000 euros per a Francisco Gallardo, qui s'hauria quedat amb 12.000 euros d'un company de tertúlies radiofòniques en diverses emissores catalanes. Gallardo també va ser acusat per diferents jugadors de futbol per fer-se passar per agent FIFA, titulació que no té. Gallardo hauria demanat diners a jugadors per invertir-los en fons d'inversió o els hauria promès contractes que no van arribar. De fet, un cop va ser acusat públicament de no ser agent FIFA, ell va explicar que "mai he dit que ho sigui. M'han presentat així a la televisió, però ho diuen els altres, jo no".

Gallardo havia jugat a futbol a categories amateurs i un cop retirat, va obrir una perruqueria al barri sabadellenc de la creu de Barberà. Francisco Gallardo es va passar a fer anomenar François, deixant-se veure pels camps de futbol vallesans, on mica en mica va anar teixint una carrera com a representant sense titulació.