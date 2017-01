La Generalitat vol assumir 3.000 tractats internacionals de l'Estat, i quatre claus del dia

1.

La Generalitat vol assumir 3.300 tractats internacionals de l’Estat. Puigdemont afirma que a Europa "tothom està avisat" que hi haurà referèndum.

2.

El Govern reclama la gestió dels permisos d'armes. L'autor del doble homicidi de dos agents rurals, un caçador, assegura que no recorda res.

3.

El misteriós assalt de matinada a la planta noble de la conselleria de Justícia. Al pis hi ha el despatx del conseller i demà al matí s'hi buscaran possibles micròfons i càmeres ocultes.

4.

Les imatges del dur temporal marítim d'aquest cap de setmana. Les onades han superat de forma puntual els 7 o 8 m en alguns sectors i han causat nombrosos desperfectes i incidències al front marítim. L'onatge tendirà a minvar i el temporal ja va de baixa.

5.

Solidaritat per superar entrebancs. El Barça s'imposa per 0 a 4 a l'Eibar i perd Sergio Busquets per lesió, però s’emporta els tres punts gràcies a l’esforç col·lectiu i els detalls de qualitat del seu trident