La Generalitat estudia abandonar el FLA l'any vinent i quatre claus del dia

1.

La Generalitat estudia abandonar el FLA l’any vinent.El Govern analitza si pot prescindir de l’assistència financera de l’Estat després de cinc anys sota rescat.

2.

L'Audiència Nacional descarta que Joan Coma cometés un delicte d'incitació a la sedició. El jutge deixa a mans del jutjat d'instrucció de Vic el cas, que haurà de decidir si els fets van constituir delictes de desobediència i prevaricació.

3.

De Alfonso es va gastar 130.000 € en viatges, restaurants i extres. L’exdirector d’Antifrau va pagar 6.500 € públics a expolicies vinculats a l’operació Catalunya.

4.

El Brexit crispa el conflicte per la sobirania de Gibraltar. La UE dona capacitat de veto a Espanya, i el Regne Unit respon que només cedirà el Penyal amb un referèndum. A més, un exministre britànic amenaça de portar a l'ONU la independència de Catalunya. En el conflicte de Gibraltar no hi ha lloc per a "subtileses democràtiques", explica Norman Tebbit en un article al 'Sunday Telegraph'.

5.

Idees per aprofitar la Setmana Santa. Acomiadar la temporada de neu, anar a veure processons o visitar una granja escola són algunes opcions.