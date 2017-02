La Generalitat estudia reproduir a Madrid l'acte de Brussel·les, i quatre claus més del dia

1.

Puigdemont i Rajoy van constatar al gener el fracàs del diàleg. La Generalitat estudia reproduir a Madrid l’acte de Brussel·les amb el president, Junqueras i Romeva.

El Govern admet 130 agressions a educadors i una "sobreocupació" dels centres de menors. La CGT havia denunciat que hi ha centres de menors públics "massificats" en què hi ha infants dormint amb matalassos a terra. La DGAIA ha anunciat que crearà 200 places noves aquest any.

Descoberts set exoplanetes 'germans' de la Terra. Tenen la mida de la Terra, formen un sol sistema i estan localitzats a 40 anys llum de distància.

Urdangarin sabrà avui si ha d’anar a la presó. La vista de mesures cautelars s’iniciarà a les 10.30 h i se celebrarà a porta tancada.

El València derrota el Madrid i fa revifar la Lliga (2-1). Els blancs, condemnats per dos gols al contraatac, no poden distanciar-se del Barça en el primer dels dos partits pendents.