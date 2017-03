Germà Gordó: "Mai m'han demanat fer res il·legal ni he fet res il·legal" i quatre claus del dia

1.

Germà Gordó: "Mai m'han demanat fer res il·legal ni he fet res il·legal". El diputat de Junts pel Sí defensa la seva innocència després que la Fiscalia el situï com el contacte polític dels empresaris en la trama del 3%.

2.

Els vehicles de més de 20 anys no podran circular per l'àrea de Barcelona a partir de l'1 de gener del 2019. A partir d'aquest any es prohibirà la circulació dels vehicles més contaminants però només quan hi hagi episodis d'alta contaminació. La Generalitat canviarà l'horari d'entrada i sortida dels funcionaris per fomentar l'ús del transport públic en els episodis de més contaminació.

3.

Gabriel situa el manteniment del referèndum als pressupostos com la prova que el Govern no té pla B. La diputada de la CUP assegura que no veu motius per modificar "cap extrem" de la disposició addicional dels comptes que recull el compromís amb el procés referendari i demana no tenir "debats estèrils" al voltant de la legalitat.

4.

La Unió es prepara per a l'Europa de diferents velocitats. El nou nucli dur Alemanya-França-Itàlia-Espanya aposta per una integració a mida per superar el Brexit i els populismes.

5.

Trump firma un nou veto migratori ideat contra un bloqueig judicial. La proposta executiva no afecta aquest cop els ciutadans de l'Iraq, país aliat en la lluita contra l'Estat Islàmic.