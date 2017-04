260x366 Gibraltar espanyol: una serp de Setmana Santa Gibraltar espanyol: una serp de Setmana Santa

Se’n diuen serps d’estiu, en l’argot periodístic, dels temes que els mitjans acaben allargassant no tant pel seu interès informatiu sinó per l’escassedat d’altres notícies amb les quals omplir. Jo diria que som en uns dies on estan passant mil i una coses rellevants, però alguns diaris s’estan obsedint amb Gibraltar, i això que resulta evident que el Penyal no passarà a ser coadministrat per Espanya, tenint en compte que només un 1% dels seus habitants ho volia, l’últim cop que els ho van preguntar. Deu ser el canvi climàtic, que ens envia les serps d’estiu també per les proximitats de Setmana Santa. Després de veure 'La Razón' i l’'Abc' hiperventilats amb l’assumpte, ara és el 'Sun' qui s’hi torna amb una portada on tenyeixen el Penyal amb la Union Jack. El titular? “Up yours senors!”. Jo diria que aquest “senors” vol dir “señores”, i la traducció seria, doncs: “Pugeu aquí i balleu, ‘señores’”. El número inclou un pòster de Gibraltar i el lema “Traieu les grapes de la nostra roca”. Friso per veure la resposta de 'La Razón'. Samarretes? ¿Un CD de José Luis y su guitarra amb el seu 'hit' 'Gibraltar español'?

I ja que hi som amb el Regne Unit i la Setmana Santa, una altra polèmica absurda. L’entitat National Trust –que es dedica a la conservació d’edificis i espais històrics– organitza cada any una cacera d’ous de Pasqua. Però es veu que en algunes comunicacions no hi van posar la paraula 'Pasqua'. Doncs bé, fins i tot s’ha pronunciat la primera ministra Theresa May i ha dit que era “ridícul”, assumint que l’entitat volia erradicar les referències al cristianisme, en nom de la correcció política. El cert és que la paraula 'Pasqua' apareixia dotzenes de vegades en diferents suports. Però això no ha impedit que uns quants diaris, la majoria escorats a la dreta, hagin alimentat tan xocolater l’afer.