Gol entra en la lluita de les sobretaules futbolístiques

Després de deu anys compartint programa, els Manolos seran ara rivals directes: Manolo Lama ha arribat a un acord amb Gol per convertir-se en un dels presentadors del nou programa de futbol que el canal en obert de Mediapro prepara per a la franja de sobretaula i que, per tant, serà competència directa de Deportes Cuatro, l’espai que Lama va conduir entre el 2006 i el setembre passat al costat de Manu Carreño. El periodista farà parella amb Jesús Gallego, que també s’incorpora a la cadena esportiva.

Aquest nou espai, que es preveu que s’estreni a finals d’aquest mes o principis del que ve, serà el quart d’aquestes característiques que es podrà veure cada migdia a les televisions espanyoles: a més de Deportes Cuatro -presentat des del 19 de setembre per Carreño i Nico Abad-, en aquesta franja també s’emeten Jugones -amb Josep Pedrerol, a La Sexta- i Minuto #0 -que condueixen, al canal generalista de Movistar+, Dani Garrido i Joseba Larrañaga-. La proposta de Gol, però, serà més llarga que els seus rivals: durarà dues hores, de 14.00 h a 16.00 h.

El nou programa, a més, tindrà un avantatge respecte als seus competidors, ja que serà l’únic dels que s’emeten en obert que podrà oferir 12 minuts d’imatges de cadascun dels partits de Lliga i de Copa: els drets d’aquests resums van ser adjudicats a Mediapro per a la temporada actual i les dues següents, i la productora catalana ha arribat a acords per compartir-los amb TVE i TV3 però no amb Mediaset i Atresmedia, els grups on s’emeten Noticias Cuatro i Jugones.

“Un golàs èpic”

Manolo Lama va marxar de Mediaset per la porta del darrere: després d’una dècada a Deportes Cuatro, el 16 de setembre la cadena li va comunicar que ja no tornaria a presentar el programa. El motiu oficial és que es volia adaptar l’espai “als nous temps i als nous entorns competitius”, però darrere d’això s’hi amagava la mala relació entre els dos presentadors arran de la decisió de Manu Carreño de deixar la cadena Cope, on coincidia amb Lama, i fitxar per la SER. Curiosament, el nou company televisiu de Lama també forma part de l’emissora de Prisa: Jesús Gallego condueix la secció d’esports d’ Hora 25. Tots dos, però, havien sigut companys al Carrusel deportivo de la SER -fins que Lama va marxar a la Cope per incorporar-se a Tiempo de juego, el 2011- i també a Mediaset, ja que Gallego va conduir l’edició del vespre de Deportes Cuatro durant la temporada 2013-2014.

Tot i que inicialment Mediaset es va mostrar predisposat a seguir comptant amb Lama en nous projectes, aviat va quedar clar que el periodista es desvincularia del grup. Durant les últimes setmanes s’havia especulat amb la possibilitat que anés a parar a 13TV -que, com la Cope, és propietat de la Conferència Episcopal i d’aquesta manera hauria guanyat múscul en l’àmbit esportiu-, però Mediapro no va dissimular el seu interès per fitxar-lo: el màxim dirigent de la productora, Jaume Roures, va admetre la setmana passada, en una entrevista a El partidazo de la Cope, que incorporar-lo a Gol seria “un golàs èpic”.

Un cop tancat l’acord serà el moment de comprovar si Lama té tanta tirada com espera Roures. El repte no és fàcil: Gol va aconseguir destacar el mes passat amb les transmissions dels partits de la Copa del Rei, i això va fer que tanqués el gener amb un 1,1% de share a Espanya, pràcticament el doble que al desembre i el millor registre des del naixement del canal, a l’abril. Tot i així, la seva audiència encara és molt discreta, i als migdies és absolutament residual. D’entre els futurs rivals de Lama i Gallego, el més ben situat ara mateix és Deportes Cuatro, que aquesta temporada acumula de mitjana un milió d’espectadors i un 8,1% de quota de pantalla, unes dades més baixes que les del curs passat, encara amb Lama, quan va arribar al 9,2% i a 1.140.000 persones. Jugones, per la seva banda, té 668.000 seguidors i un 5,4%.

A més d’aquest programa, Lama també tindrà presència televisiva al grup Atresmedia, que l’ha fitxat per presentar, juntament amb Arturo Valls, el concurs Ninja Warrior.

Jordi Domínguez agafa el relleu de Merlos com a narrador dels partits

Josep Lluís Merlos va anunciar divendres, per sorpresa, que deixava de narrar els partits de futbol de Gol, una tasca que havia començat a fer a principis d’any (just després que es fes públic que no continuaria comandant les transmissions de Fórmula 1 a Movistar+) i per la qual havia rebut moltes crítiques. En un article publicat al diari Sport, Merlos admetia que no ho estava fent “al nivell que esperava” i que durant els partits “el marge per al patiment ocupava més espai que el que hauria de correspondre a la diversió”. Des del cap de setmana l’ha substituït Jordi Domínguez, que ja narrava els partits abans de l’arribada de Merlos.