Google vol jubilar l’INEM

Quan algun dels gegants d’internet es proposa entrar en un mercat, les empreses que ja hi són es posen a tremolar. Les pròximes damnificades per un desembarcament de Google podrien ser les agències de col·locació públiques i privades. Sundar Pichai, el conseller delegat de Google, va anunciar dimecres que el següent tipus d’informació que es podrà buscar al cercador seran les ofertes de feina.

El nou agregador Google for Jobs explorarà i organitzarà els milions de vacants publicades en serveis com Monster, Facebook, LinkedIn i CareerBuilder, i permetrà consultar-les per criteris com el nivell salarial, l’experiència requerida, la categoria laboral i la ubicació, inclosa la disponibilitat de transport públic. Grans empreses com FedEx i Johnson&Johnson ja hi estan afegint les ofertes que publiquen a les seves webs. L’objectiu de Google és que a cap persona disposada a treballar -inicialment als EUA, més endavant en altres països- li passi per alt una feina existent que s’ajusti al que busca i que cap empresa deixi de trobar l’empleat que necessita.

Intel·ligència artificial

Pichai explica que si ara poden oferir aquest servei és perquè, gràcies a l’ús d’intel·ligència artificial, són capaços d’interpretar les consultes dels usuaris i comparar-les amb les diverses maneres de descriure un mateix lloc de treball que tenen les diferents empreses. Ja fa un any Google va declarar que aquesta tecnologia era més important per al seu futur que els mòbils, i la setmana passada va ser protagonista de la convenció anual I/O per a desenvolupadors, celebrada a Califòrnia.

Per exemple, en les funcions de reconeixement d’imatge, l’encerta més que els humans. El majordom virtual Google Assistant és capaç d’indicar-nos quin tipus de flor està veient la càmera del nostre mòbil; identificar el restaurant que tenim al davant i mostrar-nos les ressenyes de clients que hi han estat abans; connectar-se automàticament a una xarxa wifi només fent una foto de l’etiqueta amb la contrasenya que hi ha a sota del router, o afegir a la nostra agenda la data i l’hora d’un concert a partir del rètol que l’anuncia, a més d’oferir-nos comprar les localitats allà mateix.

Els 1.200 milions de fotografies i vídeos que cada dia guarden a Google Photos els seus 500 milions d’usuaris -és el servei d’adopció més ràpida de tota la història de Google- també seran a partir d’ara més fàcils de gestionar gràcies a la intel·ligència artificial: l’aplicació identificarà les persones que surten a les fotografies que acabes de fer i et proposarà compartir-les amb ells, creant automàticament un àlbum de l’esdeveniment amb totes les imatges aportades pels assistents que ho vulguin. Si l’usuari designa una persona de la seva confiança -per exemple, la seva parella- Photos també podrà compartir automàticament amb ella totes les fotografies noves on surtin, per exemple, els fills de tots dos. Això sí, aquestes funcions només estan disponibles als països on està permès el reconeixement facial; és a dir, fora d’Europa.

Google fins i tot ha incorporat intel·ligència artificial en les funcions d’AndroidO, la pròxima versió del seu sistema operatiu per a mòbils: quan toquem dues vegades la pantalla, les aplicacions reconeixen automàticament el que hem assenyalat, sense haver de seleccionar-ho a mà. Si és el nom d’un lloc, mostrarà un botó per obrir Google Maps; si és una adreça electrònica, el botó que proposarà és el de Gmail. I aquest servei de correu proposarà automàticament diverses respostes possibles a cada missatge que rebem, que dependran del seu contingut.

Naturalment, també hi ha intel·ligència artificial al darrere del Google Home, l’altaveu connectat de sobretaula que rivalitza amb els Echo d’Amazon. Des d’ara, cada Home és capaç d’identificar quina de les persones que viuen a la llar -fins a un màxim de sis- li està fent cada consulta, per respondre en conseqüència. Altres novetats del Home són la possibilitat de trucar gratuïtament i sense mans a qualsevol telèfon fix o mòbil dels EUA o el Canadà (els Echo d’Amazon només es poden trucar entre ells) i la de respondre a les consultes no amb la veu, sinó visualment a la pantalla més gran de la casa: la del televisor. Dimecres Susan Wojcicki, la consellera delegada de YouTube, també va anunciar una altra novetat durant la seva primera intervenció en una convenció I/O: els vídeos en 360 graus de la plataforma es podran veure a l’aplicació per a televisors connectats.

A la convenció I/O, els directius de Google van presumir de xifres que indiquen la magnitud que ha assolit el que va començar com un buscador de pàgines web: ja hi ha 2.000 milions de dispositius Android actius; cada dia es veuen a YouTube 1.000 milions d’hores de vídeos, el 60% de les quals en mòbils; la botiga Play Store d’aplicacions i jocs ja ha servit 82.000 milions de descàrregues, i el sistema Google Play Protect verifica diàriament la seguretat de 50.000 milions d’aplicacions instal·lades en els telèfons dels usuaris i les desactiva per prudència quan detecta un comportament sospitós.

A la recerca de nous usuaris

Els milers de milions que interessen més a Google són els d’usuaris que encara no té, i que són majoritàriament en països en vies de desenvolupament. Per això, entre els 191 idiomes i dialectes que preveu l’aplicació Gboard de teclat virtual per a mòbils Android hi acaben d’incloure 22 variants utilitzades a l’Índia, el primer país del món en quantitat de descàrregues d’aplicacions Android.

L’empresa ja té a punt Android Go, una versió lleugera del sistema que podrà funcionar en els smartphones més barats, amb menys d’un gigabyte de memòria RAM, i que inclourà variants de les aplicacions de Google que consumiran menys dades de mòbil. La Play Store destacarà els títols que estiguin optimitzats per a connexions lentes, i el navegador web Chrome comprimirà el contingut de les pàgines abans de descarregar-les. L’aplicació de YouTube permetrà previsualitzar els vídeos en baixa resolució, guardar-los al telèfon per veure’ls després sense cobertura i transferir-los directament a un altre mòbil per wifi, sense consumir dades de l’operadora. La idea és que ningú, per pobre que sigui, tingui cap excusa per quedar al marge de l’univers digital de Google.