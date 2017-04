El Govern assumeix col·legiadament els preparatius per al referèndum i quatre claus del dia

1.

Compromís col·lectiu amb el referèndum. El consell executiu va acordar el 21 de març compartir la responsabilitat en l’organització de la consulta.

2.

Puigdemont es reuneix amb l'ex primer ministre italià Romano Prodi per parlar del procés. El president de la Generalitat assegura que "fora de l'estat espanyol hi ha interès per saber el que està passant a Catalunya".

3.

Els treballadors del metro decideixen fer vaga cada dilluns. El comitè d'empresa preveu fer les aturades de 07.00 a 09.00, de 16.00 a 18.00 i de 20.30 a 22.30 h.

4.

Un atemptat desafia el Kremlin a Sant Petersburg. L’explosió d’un artefacte al metro deixa almenys onze morts i una cinquantena de ferits.

5.

Un català soluciona el problema que Einstein no va poder resoldre. Dos investigadors demostren la tercera llei de la termodinàmica.