El Govern podria crear 30.000 places de funcionari i quatre claus del dia

1.

El Govern es podria veure obligat a crear 30.000 places de funcionari. L'acord entre sindicats i l'Estat obligarà totes les administracions a reduir el nombre d'interins.

2.

May admet que el Brexit podria acabar sense acord. La primera ministra britànica fa un clam per una “nova, especial i profunda associació” amb la UE. Tusk: "No és un dia feliç ni a Brussel·les ni a Londres". La UE i el Regne Unit tenen dos anys per negociar.

3.

El jutge denuncia l’ex número 2 de la Policia per l’USB dels Pujol. De la Mata exclou el 'pendrive' de la causa i persegueix Pino per introduir-hi proves il·lícites.

4.

El Congrés retira a Homs l'acta de diputat. "No s'expulsa un diputat del Congrés, sinó milers i milers de catalans", diu el fins ara portaveu del PDECat.

5.

El Barça fa història i es classifica per a les semifinals de la Champions femenina. Les jugadores derroten el Rosengard a la segona meitat amb els gols de Jenni Hermoso i Mariona Caldentey (2-0).