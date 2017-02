I el Goya a pitjor vaticini sobre els Goya és per a…

260x366 PORTADA RAZON 5 febrer 2017 PORTADA RAZON 5 febrer 2017

Com si ja no passessin al món prou coses dignes de ser explicades, els diaris s'entesten a fer de pitonisses d'allò que encara no ha passat. I, esclar, tal com passa amb els xarlatans del futur, acaben retratats per la dura realitat. Aquest dissabte, 'La Razón' deia en portada "Uns Goya anti-Trump?". Hi posava el clàssic interrogant gallinaci de qui no se la vol jugar, però vol llançar la pedra de totes maneres. A dins, seguien traient resplendor a la bola de vidre i escrivien: "A les tradicionals referències al govern i a l'IVA aquest any s'hi unirà, gairebé amb tota seguretat, un convidat: el president dels Estats Units, Donald Trump, que es pot convertir en la diana de comentaris i gracietes".

Doncs mira, no. Va ser una gala amb molt poc perfil polític. I Trump només va ser esmentat, i prou indirectament, en un sol comentari.

Resultat? El titular de diumenge ("'Tarde para la ira', el millor film d'una nit sense pancarta") havia de fer allò tan penós de contradir el que un dia abans havia vaticinat el diari, ni més ni menys que en portada. Però la primera pàgina de diumenge no era pas per a la gala o per als premis –per cert: vagin a veure 'Tarde para la ira'!–, sinó per a una entrevista al director Carlos Saura, amb títol boicotejador inclòs: "No voto en els Goya perquè no veig les pel·lícules". Tot un regalet del diari al cinema espanyol, que devien deixar preparat el dia abans a tall de revenja preventiva, donant per fet que Rajoy, el 'protegé' del rotatiu, seria mantejat pels cineastes.

Ah, per cert, una dada. L'últim film de Saura, 'Jota', va reunir en sales de cinema la monstruosa gernació de 8.837 espectadors a tot Espanya, segons dades del ministeri del ram. No sé jo si al director aragonès li interessa entrar en aquesta guerra de qui veu què.