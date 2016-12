Les més prescindibles revelacions periodístiques de l'any

260x366 Grans revelacions periodístiques d'aquest 2106 Grans revelacions periodístiques d'aquest 2106

Ah, el titular...! Oh, la seva capacitat de condensar en una sola frase una parcel·la de la realitat...! Ual·la, el seu poder de posar el focus sobre alguns dels assumptes més rellevants que afecten la societat...! Vegem uns quants exemples d'imprescindibles revelacions que hem sabut aquest 2016 gràcies al bon quefer dels mitjans.

“Carmena ‘passa’ de l’estand de Salamanca a Madrid Fusión i no menja pernil” ('La Gaceta de Salamanca'), “Adele agafa forces abans dels seus concerts a BCN menjant croquetes” ('El Periódico'), “Una discussió sobre un pet acaba a trets a València” (‘La Verdad’), “Detingut un cirurgià quan s'operava a si mateix per allargar-se el penis” ('Heraldo'), “La infanta Elena podria demanar de regal d'aniversari un nòvio” (El Español), “Semblen les prostitutes d’un ‘western’ però són les reines magues de València” (Periodista Digital), “L'Estat Islàmic prohibeix els arbitratges en el futbol per regir-se per la FIFA i no per Al·là” ('La Vanguardia'), “La Reina Letícia assisteix a l'obertura de la XII legislatura amb cara seriosa i un blau a la cama” (OK diario), "Rajoy vol ser Gay" (El Huffington Post. Es refereixen, però, a Cesc Gay) “McDonald's deixa de vendre el seu Big Mac a Veneçuela per la falta de la llesca de pa del mig” (El Mundo), “Així és un pet sota l'aigua gravat a 120 fotogrames per segon” (El Español), “Torrelodones denuncia el robatori d'una caca inflable de tres metres” (Huffington Post), “L'escandalós bronzejat de Felipe González: ¿rajos UVA o sol de finca?” (El Español), “Una jove de Reus és la més ràpida d'Espanya posant preservatius” ('Diari de Tarragona').

I, com que sé que s'ho estan preguntant, la resposta és onze en un minut. Bona entrada d'any, soferts lectors de premsa!