Guerra d'enquestes per la corrupció del PP

260x366 portada pais 2/5/17 portada pais 2/5/17

Ni plastilina, ni fang, ni sorra cinètica: als nens petits els haurien de regalar instituts de demoscòpia, perquè aprenguin a modelar. Avui en tenim un bon exemple amb el contrast entre les enquestes que publiquen 'El País' i 'La Razón'. Ja hem fixat la noció que el diari de Prisa vol accentuar ara els efectes de la corrupció sobre el Partit Popular. Què diu la seva enquesta? “El PP cau per la corrupció però Cifuentes es reforça”. Al text de portada s'insisteix que l'últim escàndol “ha suposat un dur càstig al PP en intenció de vot. I xifren en 12 els escons que perden a la Comunitat de Madrid.

Mentrestant, uns pocs centímetres més a la dreta (al quiosc), 'La Razón' titulava: “Cifuentes puja tres escons després de la crisi de l'operació Lezo”. Un dia abans ja havia assegurat, també en primera pàgina: “La corrupció no desgasta el PP: puja i podria governar l'Ajuntament de Madrid amb Cs”. Resumint, un diari diu que trauria 36 diputats i l'altre 51. La diferència és abismal. I, com sempre, resulta incòmodament sospitós que en tots dos casos les xifres reforcin precisament la línia editorial de cada mitjà. Més enllà dels resultats per al PP, també en la resta de partits hi ha diferències intenses: 'El País' diu, per exemple, que el PSOE seria quart a Madrid, mentre que 'La Razón' el col·loca com a segon. El 16 de gener, el portaveu del partit a l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, va demanar “tot el respecte” a Pedro Sánchez si es presentava a les primàries, tal com va fer. Uns mesos més tard, el diari més susanista dels que (es) fan i desfan li fum un calbot demoscòpic.

El més irònic és que els mitjans que més branden la demoscòpia són els que més impediments posen aleshores per deixar que s'expressi la veu del poble, sigui en una consulta amb militants socialistes per saber si volen o no perpetuar Rajoy, sigui per saber quants independentistes hi ha.