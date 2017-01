Gustavo Dudamel triomfa al Concert de Cap d'Any de Viena

El veneçolà Gustavo Dudamel va dirigir ahir el tradicional Concert de Cap d’Any de la Filharmònica de Viena i es va convertir així en el més jove -té 35 anys- a conduir aquest icònic recital. Els espectadors de la Sala Daurada del Musikverein -entre els quals hi havia la seva nòvia, l’actriu espanyola María Valverde- van aplaudir l’estil fresc i optimista del músic, que ha deixat empremta també a la Filharmònica de Los Angeles i a l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar. Ja a l’inici del recital, va fer una declaració d’intencions: “Espero que ens divertim junts, així que comencem”. L’esdeveniment mediàtic es televisa a 93 països i ja és part del paisatge televisiu del primer dia de gener.

I no va fallar la tradició d’acabar aquest esdeveniment amb la Marxa Radetzky de Johann Strauss pare, que acaba amb l’auditori en ple picant de mans per acompanyar rítmicament la composició. Per al 2018, s’ha escollit Riccardo Muti com a director.