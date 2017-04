HBO Espanya emetrà 'The Handmaid's Tale', adaptació de la novel·la de Margaret Atwood

La plataforma HBO Espanya ha anunciat avui que ha adquirit els drets d'emissió de The Handmaid's Tale, sèrie que adapta per a la televisió la novel·la distòpica homònima de Margaret Atwood, premi Príncep d'Astúries de les Lletres al 2008. Les protagonistes de la sèrie, que s'estrenarà el 26 d'abril, són Elizabeth Moss, coneguda per la seva participació a Mad Men, i Alexis Bledel, la Rory de Las chicas Gimore.

La ficció, original de Hulu, relata la vida a la distòpica República de Gilead, una societat totalitària instal·lada en el territori on abans hi havia els Estats Units. Amb la caiguda de la natalitat, el govern fundamentalista tracta a les dones com béns de propietat estatal. La Offred, interpretada per Moss, és una de les poques dones fèrtils que queden i forma part d'una casta d'esclaves sexuals obligades a mantenir relacions com a part d'un projecte per repoblar un planeta devastat. Aquestes dones estan al servei del Comandant i són anomenades criades. Narrada en flashbacks, el drama explica la lluita de la protagonista per a sobreviure i trobar la filla que li van treure.