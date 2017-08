HBO Espanya penja per error el pròxim capítol de 'Joc de trons'

Finalment no han sigut els 'hackers' que amenacen des de fa setmanes la HBO els que han filtrat abans d'hora un capítol de la seva sèrie més emblemàtica, 'Joc de trons', sinó la mateixa cadena. HBO Espanya ha penjat per error, la matinada d'aquest dimecres, el sisè capítol de la setena temporada de la ficció, que s'estrena diumenge a la nit als Estats Units i que no havia d'estar disponible per als usuaris espanyols fins dilluns que ve.

El capítol només ha sigut publicat a la plataforma durant poc més d'una hora, temps suficient perquè alguns usuaris ho detectessin i el difonguessin a través de les xarxes socials, ja fos penjant-ne fragments o espòilers a Twitter o, fins i tot, emetent-lo en directe a través d'Instagram, com va fer l'usuari @afaga23, tot i que el 'post' ja ha sigut retirat.

De moment, la HBO no ha explicat les causes de l'error, que s'ha produït en un moment especialment delicat per a aquesta plataforma pel que fa a les filtracions: un grup de 'hackers' assegura que ha accedit a 1,5 terabytes d'informació confidencial de la cadena i amenaça de fer-la pública. El cap de setmana passat, per exemple, va filtrar episodis de sèries com 'Insecure', 'Ballers' o l'esperat retorn de 'Curb your enthusiasm'. De moment no s'ha filtrat cap episodi de 'Joc de trons', però sí altres materials relacionats amb la sèrie, com ara el guió d'algun capítol.