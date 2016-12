La HBO estrenarà al gener 'Six', 'Taboo' i 'Beware the Slenderman'

La HBO començarà el 2017 amb un carregament d’estrenes. La plataforma de vídeo en streaming ha anunciat que el 7 de gener estrenarà Taboo, una minisèrie britànica encapçalada per Tom Hardy i Oona Chaplin, i el 19 de gener incorporarà al seu catàleg Six, un drama bèl·lic amb Walton Googins. A més, el 24 de gener arribarà a la plataforma el documental Beware the Slenderman, que explora un mite virtual que va derivar en un intent d’assassinat per part de dues adolescents.

El febrer també serà un mes intens per a la HBO, que acollirà l’última temporada de Girls. La ficció de Lena Dunham tornarà el 13 de febrer, set dies abans de l’estrena del drama Big little lies, protagonitzat per Reese Witherspoon i Nicole Kidman. També el 20 de febrer arribarà la nova comèdia de Judd Apatow, Crashing, que encapçalarà el còmic Pete Holmes. Així mateix, l’any vinent la HBO té previst estrenar Feud, el duel interpretatiu entre Susan Sarandon i Jessica Lange dirigit per Ryan Murphy, i els retorns de The Leftovers, Veep, Silicon Valley i Joc de trons, entre d’altres.