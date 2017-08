Els 'hackers' de la HBO filtren capítols de la nova temporada de 'Curb your enthusiasm'

Els 'hackers' que des de fa setmanes estan filtrant capítols de sèries i documents privats de la cadena nord-americana HBO han tret a la llum aquest cap de setmana nous episodis inèdits de sèries d'aquest canal. A diferència del que va passar el 31 de juliol, en què es va fer públic material de 'Joc de trons', en aquesta ocasió la sèrie més emblemàtica de la cadena no s'ha vist perjudicada, però en canvi els pirates han publicat capítols de sèries com 'Curb your enthusiasm' -que tornarà a l'octubre després de 6 anys-, 'Insecure', 'Ballers', 'The Deuce' -que s'estrena el 10 de setembre- i 'Barry' -que no veurà la llum fins a l'any que ve.

"No estem en contacte amb el 'hacker' i no farem comentaris cada vegada que filtri nova informació. S'ha informat àmpliament que hi ha hagut un incident cibernètic a la HBO. El 'hacker' pot continuar deixant anar informació robada en un intent de generar interès mediàtic. És un joc en el qual no participarem. Òbviament, cap empresa vol que li robin i filtrin a internet la informació de què és propietària. El nostre principal interès des que va començar aquest incident ha sigut la transparència amb els nostres empleats, socis i el talent creatiu que treballa amb nosaltres, i ho seguirà sent a partir d'ara. Aquest cas no ens dissuadirà d'assegurar que la HBO continuï fent el que fa millor", ha manifestat la cadena en un comunicat.

Malgrat això, un correu electrònic filtrat la setmana passada pels mateixos 'hackers' va revelar que la HBO els havia ofert un pagament de 250.000 dòlars a canvi que endarrerissin una setmana la data límit que els pirates havien fixat perquè els abonessin els 6 milions de dòlars en 'bitcoins' que exigien com a rescat per no filtrar més informació confidencial. Fonts de la HBO citades per Reuters, que havia tingut accés a aquest document, asseguren que aquest oferiment es va plantejar únicament com una "tàctica dilatòria", i que en realitat la cadena no tenia intenció de pagar aquesta quantitat ni tampoc el total del rescat exigit.

L'atac informàtic va tenir lloc el 27 de juliol i, segons els 'hackers', els va permetre aconseguir 1,5 terabytes d'informació privada de la cadena, entre la qual hi ha, a més de capítols i guions de sèries, els correus electrònics de tot un mes de la vicepresidenta de programació cinematogràfica de la cadena, Leslie Cohen, i els telèfons i adreces de correus de diversos actors de 'Joc de trons'.