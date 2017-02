La HBO prepara una ‘TV movie’ sobre el rodatge d’‘El Padrí’

La HBO està elaborant una TV movie que s’endinsarà en les bambolines d’ El Padrí. Sota el títol Francis & the Godfather, aquest nou projecte sorgeix d’un guió original d’ Andrew Farotte i girarà al voltant de l’adaptació de la novel·la homònima de Mario Puzo. Amb Mike Marcus, Doug Mankoff i Andrew Spaulding a la producció executiva, la ficció detallarà el procés per portar el clàssic cinematogràfic a la gran pantalla. L’executiu de Paramount Pictures Peter Bart, que va aconseguir els drets per adaptar la novel·la a la televisió, també participarà en el projecte com a consultor.

Francis & the Godfather comptarà amb situacions inèdites sobre la creació de la pel·lícula de Francis Ford Coppola, considerada una de les millors de la història. També resseguirà el procés pel qual el director va decidir sumar-se al projecte i explicarà com actors com Al Pacino i Marlon Brando van acceptar formar-ne part.