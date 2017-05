La HBO treballa en quatre 'spin-offs' de 'Joc de trons'

La cadena per cable HBO ha confirmat que està explorant la possibilitat d' ampliar l'univers de 'Joc de trons' mitjançant la producció de quatre spin-offs. Per això, ha encarregat a quatre guionistes que comencin a desenvolupar idees per a possibles seqüeles. Un portaveu del canal ha assegurat que de moment no hi ha un calendari establert per engegar els projectes . "Ens prendrem el temps que necessitin els guionistes i amb tot l'equip avaluarem què hi ha en els guions", ha explicat en declaracions a Variety.

Els quatre guionistes són Max Borenstein ( Kong: Skull Island), Jane Goldman ( Kingsman: The Golden Circle), Brian Helgeland ( Legend) i Carly Wray ( Mad Men, The Leftovers). En el cas de Goldman i Wray, cadascun d'ells treballarà al costat de George R. R. Martin, autor de les novel·les en què es basa la sèrie. David Benioff i Dan Weiss, productors i showrunners de Joc de trons, estaran vinculats als quatre projectes.

La setena temporada de la Joc de trons, la sèrie amb més vista de tota la història de la HBO, s'estrenarà el proper 16 de juliol. Benioff i Weiss estan ja escrivint la vuitena -i última- temporada, que comptarà entre sis i vuit episodis.