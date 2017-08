260x366 'Hackegen' els comptes de Twitter i Facebook de la HBO 'Hackegen' els comptes de Twitter i Facebook de la HBO

Els comptes de Twitter de la HBO i d'algunes de les seves sèries més emblemàtiques, com 'Joc de trons', 'Vinyl', 'True blood', 'Silicon Valley', 'Veep' o 'The leftovers', van ser víctimes aquest dimecres al vespre d'un atac pirata, que va ser resolt poca estona després. El perfil de Facebook de la cadena també va ser 'hackejat'.

"Hola, OurMine és aquí. Només estem comprovant la vostra seguretat. Equip de la HBO, contacteu-nos sisplau per millorar la vostra seguretat", va piular el compte oficial de la cadena. La piulada va ser esborrada poc després, un cop la HBO va recuperar el control del compte, però alguns usuaris la van capturar.

BREAKING: Yet another hack problem for HBO tonight...this time to it's social media accounts https://t.co/oCRuBsqx1e pic.twitter.com/AM1g7dHL0E — Andrew Wallenstein (@awallenstein) 17 d’agost de 2017

OurMine ja ha 'hackejat' anteriorment altres grans companyies amb missatges similars, però els seus atacs no solen anar més enllà d'aquest tipus de missatges que demostren la manca de seguretat dels seus comptes corporatius i ofereixen solucions per protegir-los millor. En declaracions al portal 'The Hollywood Reporter', un portaveu de la HBO s'ha limitat a indicar que estan "investigant" l'atac.

En qualsevol cas, s'ha descartat que aquest 'hackeig' pugui tenir cap relació amb el ciberatac que va patir la companyia fa unes setmanes, amb el qual un grup de pirates informàtics assegura que va tenir accés a 1,5 terabytes d'informació confidencial i continguts audiovisuals de la cadena, a la qual ha exigit un rescat milionari a canvi de no fer-ho públic.

A més dels continguts filtrats per aquests 'hackers', la HBO també ha patit aquesta setmana una altra filtració, en aquest cas originada per un error propi: el sisè capítol de la temporada de 'Joc de trons' va estar penjat durant una hora a HBO Espanya i HBO Nordic dimecres a la matinada, gairebé una setmana abans de la data prevista per a l'estrena.