'Hat trick' del diari 'Expansión' amb Catalunya

Pàgina 22: “Catalunya esgrimeix a l'exterior la marca Espanya per atraure inversions”. Onze paràgrafs i un editorial a partir de l'anècdota que un PowerPoint distribuït entre inversors es refereix a Catalunya com a “una de les regions més dinàmiques d'Espanya”.

Pàgina 23: “La inversió estrangera a Catalunya torna a ressentir-se i cau un 54%”. Es vincula la caiguda –la vella cançó– a la cosa independentista (tot i que el gràfic dibuixa una serra amb pujades i baixades capricioses). Són dades fins al setembre. Intento trobar la notícia equivalent amb els nou primers mesos de fa un any, a veure què deien llavors. No la trobo. Potser el fet que al 2015 la inversió estrangera va ser la segona més alta des del 2002 –amb un creixement del 61,4% respecte l'any anterior– hi té alguna cosa a veure. El procés es veu que no afectava, aleshores. El gràfic és també discutible, ja que compara dades de tot el 2015 amb les dels tres primers trimestres del 2016, amb la qual cosa s'accentua la sensació de caiguda. A més, enlloc de la notícia es parla de l'efecte seu: empreses que s'inscriuen a Madrid, al marge d'on tinguin les oficines o desenvolupin la seva activitat. (Cosa que sí es detalla a altres peces elaborades a Barcelona, per a l'edició catalana del diari).

Pàgina 24: “Madrid, Balears i País Basc lideren la recuperació amb un PIB pre-crisi”. Però el gràfic mostra que també Catalunya i Navarra han crescut des del 2007. ¿Per què es destaquen aquestes tres? No són pas les que més creixen: Navarra supera el País Basc. D'altra banda, Catalunya és qui, junt amb Múrcia, més ha pujat en l'últim any. Però ni els dos subtítols ni els tres destacats troben lloc per parlar de cap bona dada catalana.

Tres pàgines consecutives aquest divendres. Una manera com qualsevol altra de saludar la cimera del Pacte pel Dret a Decidir.